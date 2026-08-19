Odlični rezultati uz malo truda

Moćno, a istovremeno i iznenađujuće praktično glačalo. Ovaj sustav za glačanje tvrtke Philips neprestano stvara paru pod visokim tlakom. Veliki spremnik za vodu koji možete odvojiti i napuniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu glačanje čini brzim i jednostavnim.