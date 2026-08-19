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Obustavljeno

8500 seriesGenerator pare pod tlakom

GC8560/02

1 nagrada

Odlični rezultati uz malo truda

Moćno, a istovremeno i iznenađujuće praktično glačalo. Ovaj sustav za glačanje tvrtke Philips neprestano stvara paru pod visokim tlakom. Veliki spremnik za vodu koji možete odvojiti i napuniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu glačanje čini brzim i jednostavnim.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo bez kompromisa

Odlični rezultati uz malo truda

  • 1,6 l

  • Automatsko namatanje kabela

Tlak do 5 bara

Tlak do 5 bara

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Neprestana para do 120 g/min

Neprestana para do 120 g/min

Što je više pare, to je glačanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se upotrebljava u parnoj postaji tvrtke Philips čini glačanje lakšim, boljim i bržim.

Ergonomsko i lagano glačalo od 1,2 kg

Ergonomsko i lagano glačalo od 1,2 kg

Ergonomski dizajn glačala omogućava ugodno glačanje smanjujući opterećenje ručnog zgloba. Ručka s nagibom prema gore omogućava prirodan položaj smanjujući opterećenje tijekom glačanja. Dizajn glačala također sprečava ponavljajuće pokrete uzrokovane postavljanjem glačala u uspravan položaj. Glačalo ima malu težinu (1,2 kg) te donosi iskustvo jednostavnog i udobnog glačanja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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