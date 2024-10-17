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Sve serije

  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
  • Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana

Obustavljeno

Serija 8000Steamer

GC810/20

4.2
| (77) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana
Nova serija 8000 tvrtke Philips omogućuje vam brzo i nevjerojatno lako uklanjanje nabora sa svakodnevnih odjevnih kombinacija; do 5 odjevnih predmeta jedan po jedan bez daske za glačanje. Može se upotrebljavati na svim vrstama tkanine, čak i na najosjetljivijima, a jamčimo da ne progorijeva odjeću i ne ostavlja sjajne tragove.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Daska za glačanje nije potrebna!

Snažno i praktično za brze rezultate svakog dana

  • Uklanjanje nabora s položene ili izvješene odjeće

  • Para do 32 g/min

  • Tehnologija De-calc

  • Zajamčeno bez progorijevanja

Snažan mlaz pare od 32 g/min za brze rezultate

Snažan mlaz pare od 32 g/min za brze rezultate

Snažan mlaz pare do 32 g/min za svakodnevne brze rezultate.

Spreman za uporabu za 60 sekundi

Spreman za uporabu za 60 sekundi

Spreman za uporabu za samo 60 sekundi.

Grijaća ploča za brže rezultate

Grijaća ploča za brže rezultate

Parom uklonite nabore s odjevne kombinacije za samo 3 minute**. Grijaća ploča sprječava kondenzaciju na odjevnim predmetima radi postizanja bržih rezultata.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

77

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.

Prednosti

Praktičnost a účinnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!

Prednosti

Rychlost, snadné používání

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá věc!

Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!

Prednosti

rychlost,kvalita žehlení, vzhled

Mane

hůře žehlitelné materiály potřebují více času

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

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Upozorenja

  1. Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.

  2. Ženska pamučna majica i suknja do koljena ispitani u laboratoriju tvrtke Philips s mlazom pare postavljenim na maksimalno