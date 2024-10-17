2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Uklanjanje nabora s položene ili izvješene odjeće
Para do 32 g/min
Tehnologija De-calc
Zajamčeno bez progorijevanja
Snažan mlaz pare do 32 g/min za svakodnevne brze rezultate.
Spreman za uporabu za samo 60 sekundi.
Parom uklonite nabore s odjevne kombinacije za samo 3 minute**. Grijaća ploča sprječava kondenzaciju na odjevnim predmetima radi postizanja bržih rezultata.
Nagrade
4.2
od 5
77
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Valjak
17/10/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.
Prednosti
Praktičnost a účinnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Odio
16/12/2023
Česká republika
Výrobek doporučuji
Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!
Prednosti
Rychlost, snadné používání
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Hejtly
16/12/2023
Česká republika
Skvělá věc!
Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!
Prednosti
rychlost,kvalita žehlení, vzhled
Mane
hůře žehlitelné materiály potřebují více času
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Test od 10 sekundi stacionarno izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231.
Ženska pamučna majica i suknja do koljena ispitani u laboratoriju tvrtke Philips s mlazom pare postavljenim na maksimalno