2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dizajnirano za parne postaje
Ploča je izrađena od 100% pamuka, a podstavljena je slojevima pjene i filca. Ova kombinacija stvara udobnu i glatku površinu za glačanje.
Blokada prilikom prijenosa sprječava slučajno sklapanje daske tijekom glačanja te održava dasku sklopljenom dok je spremljena. Daska za glačanje ima konstrukciju s dvostrukim nogama s kapicama za noge koje sprječavaju klizenje i pružaju dodatnu stabilnost.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Prednosti
Preporučujem, svakako!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Daska za peglanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Daska za peglanje
оксан
10/10/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Прасувальна дошка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Прасувальна дошка