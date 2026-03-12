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  • Učinkovita daska za glačanje
  • Učinkovita daska za glačanje

-Daska za glačanje

GC221/98

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Učinkovita daska za glačanje
Daska za glačanje igra važnu ulogu u doživljaju glačanja. Daska za glačanje tvrtke Philips dizajnirana je da glačanje učini bržim i lakšim.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Učinkovita daska za glačanje

  • Dizajnirano za parne postaje

Višeslojna navlaka za dasku omogućuje glatko klizenje

Višeslojna navlaka za dasku omogućuje glatko klizenje

Ploča je izrađena od 100% pamuka, a podstavljena je slojevima pjene i filca. Ova kombinacija stvara udobnu i glatku površinu za glačanje.

Dizajnirano za stabilnost: blokada prilikom prijenosa i kapice za noge

Dizajnirano za stabilnost: blokada prilikom prijenosa i kapice za noge

Blokada prilikom prijenosa sprječava slučajno sklapanje daske tijekom glačanja te održava dasku sklopljenom dok je spremljena. Daska za glačanje ima konstrukciju s dvostrukim nogama s kapicama za noge koje sprječavaju klizenje i pružaju dodatnu stabilnost.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Prednosti

Preporučujem, svakako!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Daska za peglanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Daska za peglanje

10/10/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Прасувальна дошка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - GC221/98 Прасувальна дошка

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