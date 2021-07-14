2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 90 g
Grijaća ploča koja se ne lijepi
Sustav protiv kamenca
Manje nadopunjavanja s posebno velikim spremnikom za vodu od 220 ml kako biste izglačali svu odjeću uz samo jedno punjenje.
Ovo parno glačalo može se upotrebljavati s vodom iz slavine, a klizni gumb za čišćenje kamenca olakšava uklanjanje nakupljenog kamenca iz glačala. Kako bi vaše Philips parno glačalo i dalje dobro radilo, ovu funkciju za uklanjanje kamenca trebali biste upotrebljavati jednom mjesečno ako upotrebljavate vodu iz slavine.
Nagrade
4.8
od 5
42
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Dio promocije
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Prednosti
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Mane
Nenašla jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Prednosti
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Mane
Zadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
U usporedbi s prethodnom serijom Comfort