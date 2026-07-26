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WardrobeCare Spremnici protiv kamenca
Obustavljeno
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GC019/00
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Sustav za glačanje WardrobeCare tvrtke Philips ima jedinstveni sustav protiv kamenca Dual Protect koji održava aparat 99 % bez kamenca. Posebni spremnici protiv kamenca demineraliziraju vodu, održavajući je 99 % bez kamenca.
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