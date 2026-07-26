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WardrobeCare Spremnici protiv kamenca

Obustavljeno

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WardrobeCareSpremnici protiv kamenca

GC019/00

WardrobeCare Spremnici protiv kamenca

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Sustav za glačanje WardrobeCare tvrtke Philips ima jedinstveni sustav protiv kamenca Dual Protect koji održava aparat 99 % bez kamenca. Posebni spremnici protiv kamenca demineraliziraju vodu, održavajući je 99 % bez kamenca.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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