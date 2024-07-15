2 godine jamstva
Obustavljeno
FY3430/30
Kompatibilan sa serijom 3000i
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 3 godine
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 3 godine (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
5.0
od 5
1
Recenzije
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Prednosti
Все подобається
Mane
Немає такого
Ova recenzija je napravljena za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Ova recenzija je napravljena za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
(2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.