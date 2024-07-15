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  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i

Obustavljeno

Pročišćivač zraka serije 3000iIntegrirani 3 u 1 filtar

FY3430/30

5
| (1) Recenzije
Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i
Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3 u 1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i čestica virusa.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 3000i

Serija 3000i
Pročišćivač zraka za XL prostorije

AC3055/51

Serija 3000i

Serija 3000i
Pročišćivač zraka

AC3055/50

Učinkovito hvata 99,97 % nanočestica (1)

Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 3000i

  • Kompatibilan sa serijom 3000i

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 3 godine

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilni s Philipsovom serijom 3000i

Kompatibilni s Philipsovom serijom 3000i

Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 3 godine

Filtri koji traju do 3 godine

Filtri pružaju optimalne performanse do 3 godine (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Prednosti

Все подобається

Mane

Немає такого

Ova recenzija je napravljena za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Ova recenzija je napravljena za Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut

  2. (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.