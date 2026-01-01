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Sve serije

  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900

Zamjenski filtar za PureProtect Mini 900Filtar HEPA NanoProtect

FY0910/30

Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900
Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti, virusa.
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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Mini serije 900

PureProtect Mini serije 900
Pametni pročišćivač zraka

AC0951/13

Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

Originalni filtar za Purifier PureProtect Mini 900

  • Kompatibilno sa serijama 900 i 800

  • Vijek trajanja do 1 godine

  • U kompletu: 1 filtar

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilan s pročišćivačima serija 900 i 800

Kompatibilan s pročišćivačima serija 900 i 800

Zamjenski filtar za Philipsove pročišćivače zraka serija 900 i 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filtar traje do 1 godinu

Dugotrajni filtar traje do 1 godinu

Filtri osiguravaju optimalnu filtraciju do 1 godine (2) bez gnjavaže i troškova. Za bolju filtraciju redovito usisavajte predfiltar.

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philips filtar savršeno pristaje u vaš uređaj. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philips filtar.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um, iUTA

  2. (2) Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.