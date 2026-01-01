2 godine jamstva
FY0910/30
Kompatibilno sa serijama 900 i 800
Vijek trajanja do 1 godine
U kompletu: 1 filtar
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtar za Philipsove pročišćivače zraka serija 900 i 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri osiguravaju optimalnu filtraciju do 1 godine (2) bez gnjavaže i troškova. Za bolju filtraciju redovito usisavajte predfiltar.
Originalni Philips filtar savršeno pristaje u vaš uređaj. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philips filtar.
Recenzije
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um, iUTA
(2) Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.