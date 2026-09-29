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Sve serije

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Novi

PureProtect Lite serije 700Filtar HEPA NanoProtect

FY0700/30

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 700

Originalni zamjenski filtri za Philips pročišćivače zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect filtar, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od onečišćenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.

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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Lite serije 700

PureProtect Lite serije 700
Pročišćivač zraka

AC0720/10

Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 700

  • Kompatibilno sa serijom 700

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 3 godine

  • Originalni Philips filtar

Kompatibilno s Philips PureProtect Lite serijom 700

Kompatibilno s Philips PureProtect Lite serijom 700

Zamjenski filtar za pročišćivače zraka Philips PureProtect Lite serije 700: AC0710, AC0720 i AC0721. Model pročišćivača zraka možete pronaći na stražnjoj strani uređaja.

Dugotrajan filtar s vijekom trajanja do 3 godine

Dugotrajan filtar s vijekom trajanja do 3 godine

Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2), smanjujući troškove i potrebu za čestom zamjenom. Pročišćivač zraka izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada je potrebna zamjena filtra.

Održiv dizajn s 32 % manjim pakiranjem

Održiv dizajn s 32 % manjim pakiranjem

Naš sklopivi dizajn filtra smanjuje količinu ambalaže i koristi 22 % manje plastike, čime se smanjuje ugljični otisak (3).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-09-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-09-20

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar. Ispitano prema normi DIN 71460 s NaCl aerosolom veličine 0,003 μm i 0,3 μm. institut iUTA.

  2. (2) Izračunato na temelju prosječnih vrijednosti. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu upotrebe.

  3. (3) U usporedbi s FY0700 pakiranjem koje se ne može presaviti.