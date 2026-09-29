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Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 700
Originalni zamjenski filtri za Philips pročišćivače zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect filtar, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od onečišćenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.
Kompatibilno sa serijom 700
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 3 godine
Originalni Philips filtar
Zamjenski filtar za pročišćivače zraka Philips PureProtect Lite serije 700: AC0710, AC0720 i AC0721. Model pročišćivača zraka možete pronaći na stražnjoj strani uređaja.
Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2), smanjujući troškove i potrebu za čestom zamjenom. Pročišćivač zraka izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada je potrebna zamjena filtra.
Naš sklopivi dizajn filtra smanjuje količinu ambalaže i koristi 22 % manje plastike, čime se smanjuje ugljični otisak (3).
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-09-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-09-20
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar. Ispitano prema normi DIN 71460 s NaCl aerosolom veličine 0,003 μm i 0,3 μm. institut iUTA.
(2) Izračunato na temelju prosječnih vrijednosti. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu upotrebe.
(3) U usporedbi s FY0700 pakiranjem koje se ne može presaviti.