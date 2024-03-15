2 godine jamstva
Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3 u 1 HEPA NanoProtect, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i čestica virusa.
Kompatibilan sa serijom 800
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja: 1 godina
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 800: AC0830, AC0850. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godinu (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Prednosti
Za manji prostor odlican
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
(2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.