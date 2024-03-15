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Sve serije

  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800
  • Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800

Pročišćivač zraka serije 800Integrirani 3 u 1 filtar

FY0293/30

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800

Originalni zamjenski filtar za pročišćivač zraka: 3 u 1 HEPA NanoProtect, filtar s aktivnim ugljenom i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i čestica virusa.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 800i

Serija 800i
Kompaktni pročišćivač zraka

AC0850/11

Učinkovito hvata 99,9 % nanočestica (1)

Originalni filtar za pročišćivač zraka serije 800

  • Kompatibilan sa serijom 800

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja: 1 godina

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilan sa serijom 800

Kompatibilan sa serijom 800

Zamjenski filtri za Philipsove pročišćivače zraka serije 800: AC0830, AC0850. Model pročišćivača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 1 godinu

Filtri koji traju do 1 godinu

Filtri pružaju optimalne performanse do 1 godinu (2), uz manji napor i troškove. Redovito mijenjajte predfiltar radi postizanja optimalnih performansi filtra.

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Ova recenzija je napravljena za Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Prednosti

Za manji prostor odlican

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut

  2. (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.