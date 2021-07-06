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  • Snažan bežični zvuk
  • Snažan bežični zvuk

Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

FX25/12

4.5
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažan bežični zvuk
Bluetooth® tehnologija omogućava bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze s bilo kojeg pametnog uređaja, a NFC tehnologija trenutačno uparivanje. Dvostruko pojačalo pruža kvalitetniji zvuk, a ukupno 300 W RMS izlazne snage stvara dojmljivu zvučnu kulisu.
Pogledajte sve prednosti

Snažan bežični zvuk

  • Bluetooth® i NFC

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Mane

Krátké kabely.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velice spokojen.

Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!

Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX25 Mini Hi-Fi rendszer

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