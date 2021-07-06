2 godine jamstva
Obustavljeno
Bluetooth® i NFC
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
4.5
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Mane
Krátké kabely.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém
riwrades
29/12/2016
Česká republika
S produktem jsem velice spokojen.
Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Hi-Fi minisystém
Joel
26/09/2019
Magyarország
Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!
Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX25 Mini Hi-Fi rendszer