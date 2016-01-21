ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane

Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

FX15/12

4.1

| (7) Recenzije

Snažan bežični zvuk

Bluetooth® tehnologija omogućava bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze s bilo kojeg pametnog uređaja, a NFC tehnologija trenutačno uparivanje. Dvostruko pojačalo pruža kvalitetniji zvuk, a ukupno 180 W RMS izlazne snage stvara dojmljivu zvučnu kulisu.

Pogledajte sve prednosti

Snažan bežični zvuk

  • Bluetooth® i NFC

  • Maks. 180 W, dvostruko pojačalo

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Dvostruko pojačalo za bolji zvuk

Dvostruko pojačalo za bolji zvuk

Dvostruko pojačalo osigurava bolji zvuk smanjenjem međumodulacije između woofera i visokotonca jer svaki pretvarač pogoni namjensko pojačalo. Rezultat je dubok, snažan i dojmljiv bas koji previše ne ometa više frekvencije pa one ostaju čiste i detaljne. U kombinaciji s preciznim dizajnom aktivne skretnice postiže se bolja kontrola nad fazom i frekvencijskim odzivom svakog pretvarača, što rezultira uravnoteženijim i prirodnijim zvukom.

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound za trenutno pojačanje snage

MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

7

Recenzije

2
1

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Hi-Fi minisystém

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Minisistem Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Minisistem Hi-Fi

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Miniwieża Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FX15 Miniwieża Hi-Fi

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi