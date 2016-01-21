Obustavljeno
FX15/12
Snažan bežični zvuk
Bluetooth® tehnologija omogućava bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze s bilo kojeg pametnog uređaja, a NFC tehnologija trenutačno uparivanje. Dvostruko pojačalo pruža kvalitetniji zvuk, a ukupno 180 W RMS izlazne snage stvara dojmljivu zvučnu kulisu.
Bluetooth® i NFC
Maks. 180 W, dvostruko pojačalo
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Dvostruko pojačalo osigurava bolji zvuk smanjenjem međumodulacije između woofera i visokotonca jer svaki pretvarač pogoni namjensko pojačalo. Rezultat je dubok, snažan i dojmljiv bas koji previše ne ometa više frekvencije pa one ostaju čiste i detaljne. U kombinaciji s preciznim dizajnom aktivne skretnice postiže se bolja kontrola nad fazom i frekvencijskim odzivom svakog pretvarača, što rezultira uravnoteženijim i prirodnijim zvukom.
MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.
4.1
od 5
7
Recenzije
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Hi-Fi minisystém
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Minisistem Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Minisistem Hi-Fi
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Miniwieża Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FX15 Miniwieża Hi-Fi