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Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

FWM210/12

Bogat i snažan zvuk

Neometano uživajte u pjesmama CD/MP3/WMA formata zahvaljujući 140 W RMS izlazne snage. Produžite glazbeni užitak slušajući omiljenu glazbu kod kuće s USB uređaja za masovnu pohranu – uz USB Direct

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i snažan zvuk

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Digitalno podešavanje za memoriranje stanica

Digitalno podešavanje za memoriranje stanica

Ukupna izlazna snaga od 140 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 140 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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