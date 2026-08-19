Obustavljeno
FWM210/12
Bogat i snažan zvuk
Neometano uživajte u pjesmama CD/MP3/WMA formata zahvaljujući 140 W RMS izlazne snage. Produžite glazbeni užitak slušajući omiljenu glazbu kod kuće s USB uređaja za masovnu pohranu – uz USB Direct
CD, MP3-CD
USB Direct
FM
120 W
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
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