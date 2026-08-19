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Obustavljeno

Mini Hi-Fi sustav

FWM154/12

Opsesija zvukom

Najbolje iskoristite svoju glazbu zahvaljujući Philips mini Hi-Fi sustavu s 2-sistemskim Bass Reflex zvučnicima za bogat zvuk. Optimizirajte postavke zvuka tako da prilagodite ravnotežu za razne glazbene žanrove pomoću digitalne kontrole zvuka (Digital Sound Control).

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Opsesija zvukom

  • 40 W

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

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Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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