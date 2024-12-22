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Sve serije

  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

regular

Obustavljeno

PowerPro ExpertUsisivač bez vrećice

FC9747/09

4
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
Usisivač bez vrećice iz serije 7000 tvrtke Philips ima najveću usisnu snagu koju smo dosad ponudili. Učinite vrhunsko čišćenje jednostavnim i bez napora uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive+ LED koji otkriva skrivenu prašinu.
Pogledajte sve prednosti

AllergyLock zadržava >99,9 %** sitne prašine

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visokoučinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 RPM generira veliku usisnu snagu za superiorno čišćenje svaki put.

PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme

PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme

Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućujući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu duže vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.

Allergy Lock zadržava prašinu unutra, za visoku razinu higijene

Allergy Lock zadržava prašinu unutra, za visoku razinu higijene

Sustav Allergy Lock rabi senzor koji jamči da spremnik za prašinu prije rada bude potpuno zatvoren, zadržavajući prašinu i alergene unutra, za čisto i iznimno higijensko okruženje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

22/12/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Najlepší vysávač

Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

Prednosti

Výkon, dĺžka šnúry

Mane

Ziaden

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

06/10/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší vysavač na psí srst

Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

21/09/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

Prednosti

Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

Mane

Mechanická regulace výkonu na rukojeti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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Upozorenja

  1. usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019

  2. Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.

  3. razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.

  4. usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).