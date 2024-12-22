2 godine jamstva
Obustavljeno
900 W
PowerCyclone 8
Visokoučinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 RPM generira veliku usisnu snagu za superiorno čišćenje svaki put.
Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućujući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu duže vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.
Sustav Allergy Lock rabi senzor koji jamči da spremnik za prašinu prije rada bude potpuno zatvoren, zadržavajući prašinu i alergene unutra, za čisto i iznimno higijensko okruženje.
4.0
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Prednosti
Výkon, dĺžka šnúry
Mane
Ziaden
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Prednosti
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Mane
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019
Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.
usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).