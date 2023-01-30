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Sve serije

  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
  • Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

regular

Obustavljeno

PowerPro ExpertUsisivač bez vrećice

FC9729/09

4.8
| (87) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*
Philips usisavač bez vrećice iz serije 7000 ima našu najveću usisnu snagu do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive s tri optimizirane radnje čišćenja.
Pogledajte sve prednosti

Filtar Allergy H13 zadržava > 99,9 %** prašine

Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Filtar Allergy H13

  • Priložena dodatna oprema

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visokoučinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 RPM generira veliku usisnu snagu za superiorno čišćenje svaki put.

Usisava 99,9 % prašine*** i pruža učinkovito čišćenje

Usisava 99,9 % prašine*** i pruža učinkovito čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine***.

PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme

PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme

Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućujući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu duže vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961326

Recenzije

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4.8

od 5

87

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

30/01/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ispao jedan kotač

iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.

Prednosti

usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...

Mane

ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

29/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.

Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

11/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Super praktican i jak.

Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

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Upozorenja

  1. usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019

  2. Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.

  3. usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

  4. razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.