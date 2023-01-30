2 godine jamstva
Obustavljeno
900 W
PowerCyclone 8
Filtar Allergy H13
Priložena dodatna oprema
Visokoučinkoviti motor od 900 W s više od 50 000 RPM generira veliku usisnu snagu za superiorno čišćenje svaki put.
Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine***.
Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućujući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu duže vremena, za besprijekorne rezultate čišćenja.
Nagrade
4.8
od 5
87
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vesna1
30/01/2023
Hrvatska
Ispao jedan kotač
iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.
Prednosti
usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...
Mane
ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Sanem86
29/12/2021
Hrvatska
usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.
Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Toni7
11/02/2020
Hrvatska
Super praktican i jak.
Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019
Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).
razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.