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Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4
Novi Philips usisavač bez vrećice PowerPro Active omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.
1500 W
PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive
Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.
Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.
Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Prednosti
Чисти добре
Mane
Тежка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Datum upotrebe 2020-09-01