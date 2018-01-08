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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisavač bez vrećice

FC9540/91

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

Novi Philips usisavač bez vrećice PowerPro Active omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

Pogledajte sve prednosti

Brzo i jednostavno pražnjenje

Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Usisna četka TriActive

Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim

Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim

Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu

Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Prednosti

Чисти добре

Mane

Тежка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Datum upotrebe 2020-09-01

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