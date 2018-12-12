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  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisavač bez vrećice

FC9533/09

4.8
| (57) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive+, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.
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Brzo i jednostavno pražnjenje

Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

  • 1,7 l

  • Turbo četka

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

57

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

12/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican

[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

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