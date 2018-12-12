2 godine jamstva
Obustavljeno
1,7 l
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.
Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.
4.8
od 5
57
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marko
12/12/2018
Hrvatska
Odličan uređaj
Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Barby
12/04/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican
[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
miša
28/05/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Resnično je čudovit izdelek.
Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke