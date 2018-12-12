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  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
  • Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisavač bez vrećice

FC9532/09

4.8
| (57) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4
Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive+, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.
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Brzo i jednostavno pražnjenje

Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

  • 1,7 l

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim

Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim

Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

57

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

12/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican

[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

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