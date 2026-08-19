2 godine jamstva
Obustavljeno
FC9520/09
Tehnologija PowerCyclone 4
Usisna četka za tvrde podove
Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.
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