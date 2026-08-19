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Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisavač bez vrećice

FC9520/09

1 nagrada

Potpuna učinkovitost
Novi PowerPro Active tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namjenskoj usisnoj četki za tvrde podove. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Usisna četka za tvrde podove

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Promjenjiva postavka snage

Promjenjiva postavka snage

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

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