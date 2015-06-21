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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisavač bez vrećice

FC9321/09

4.6
| (15) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi PowerPro Compact tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namjenskoj usisnoj četki za tvrde podove. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Usisna četka za tvrde podove

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

15

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/06/2015

Česká republika

Česká republika

obrovská spokojenost

jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

28/01/2017

Polska

Polska

Świetny!

Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

01/09/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetny

Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy

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