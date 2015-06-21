2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija PowerCyclone 4
Usisna četka za tvrde podove
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.
Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.
4.6
od 5
15
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
golfspret
21/06/2015
Česká republika
obrovská spokojenost
jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač
Bożenkaa
28/01/2017
Polska
Świetny!
Nieduży, lekki odkurzacz nadający się zarówno do paneli, płytek i dywanów. Świetnie radzi sobie z usuwaniem sierści z mebli i dywanu. Pracuje cicho, zużywa mało prądu. Czyści się go łatwo i szybko, nie wymaga wymiany worków.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Marcel
01/09/2016
Polska
Provjereni kupac
Świetny
Odkurzacz 1 klasa, nie myślałem że odkurzanie może sprawić przyjemność, czyste pokoje bez znaków życia :) Naprawdę świetne urządzenie. Pozdrawiam i polecam serdecznie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9321/09 Odkurzacz bezworkowy