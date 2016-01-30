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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisavač bez vrećice

FC9320/09

5
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi PowerPro Compact tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namjenskom usisnom nastavku za tvrde podove. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.
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Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Razred energetske učinkovitosti A**

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Usisni nastavak za tvrde podove

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Usisni nastavak za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Usisni nastavak za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Usisni nastavak za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisni nastavak lagan je i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/01/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo uporaben!

Resnicno dober! Priporocam ga vsakomur, saj je tudi cenovno ugoden.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke

06/06/2019

България

България

Лека и удобна прахосмукачка

Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

21/06/2016

България

България

Provjereni kupac

Препоръчвам този продукт

Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

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