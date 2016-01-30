2 godine jamstva
Obustavljeno
Razred energetske učinkovitosti A**
Tehnologija PowerCyclone 4
Usisni nastavak za tvrde podove
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.
Usisni nastavak za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisni nastavak lagan je i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gregor
30/01/2016
Slovenija
Zelo uporaben!
Resnicno dober! Priporocam ga vsakomur, saj je tudi cenovno ugoden.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke
dvav
06/06/2019
България
Лека и удобна прахосмукачка
Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Anrousseva
21/06/2016
България
Provjereni kupac
Препоръчвам този продукт
Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба