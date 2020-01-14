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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Obustavljeno

ErgoFitUsisavač bez vrećice

FC9256/01

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna udobnost, minimalan napor

Osjetite olakšanje uz bolji položaj tijela! Zahvaljujući ovom usisavaču tvrtke Philips znatno ćete se manje saginjati tijekom čišćenja pa će vam biti udobnije

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u boljem položaju tijela uz do 70% manje saginjanja

Maksimalna udobnost, minimalan napor

  • Daljinski upravljač

Jedinstvena ergonomski dizajnirana drška PostureProtect

Jedinstvena ergonomski dizajnirana drška PostureProtect

Patentirana drška PostureProtect omogućava 4 puta bolje držanje tijela: doprinosi sprečavanju saginjanja tijekom čišćenja, podržava udoban položaj zapešća, obje drške olakšavaju rukovanje, a pomoću kontrola kojima se upravlja prstima možete upravljati usisavačem.

Kontrole na dršci kojima se upravlja prstima

Kontrole na dršci kojima se upravlja prstima

Pomoću gumba na dršci možete lako upravljati svojim usisavačem - bez saginjanja!

Spoj crijeva koji se okreće za lakše kretanje

Spoj crijeva koji se okreće za lakše kretanje

Ovo crijevo ima zakretni spoj s drškom i tako omogućava lakše kretanje i manje naprezanje zapešća.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/01/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Datum upotrebe 2018-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač

Datum upotrebe 2018-01-14

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