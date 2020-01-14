Obustavljeno
Maksimalna udobnost, minimalan napor
Osjetite olakšanje uz bolji položaj tijela! Zahvaljujući ovom usisavaču tvrtke Philips znatno ćete se manje saginjati tijekom čišćenja pa će vam biti udobnije
Daljinski upravljač
Patentirana drška PostureProtect omogućava 4 puta bolje držanje tijela: doprinosi sprečavanju saginjanja tijekom čišćenja, podržava udoban položaj zapešća, obje drške olakšavaju rukovanje, a pomoću kontrola kojima se upravlja prstima možete upravljati usisavačem.
Pomoću gumba na dršci možete lako upravljati svojim usisavačem - bez saginjanja!
Ovo crijevo ima zakretni spoj s drškom i tako omogućava lakše kretanje i manje naprezanje zapešća.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lesní
14/01/2020
Česká republika
Skvělý
Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Datum upotrebe 2018-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Datum upotrebe 2018-01-14