Obustavljeno
FC8915/01
Živite život!
Brzo i lako obavite posao uz usisavač HomeHero tvrtke Philips. Ovaj čistač ima odličnu snagu usisavanja, filtraciju prašine i fleksibilnu usisnu četku za temeljito čišćenje bez napora.
2000 W
Tehnologija AirflowMax
Za parket
Ovaj snažan motor od 2000 W stvara usisnu snagu od maks. 375 W za izvrsne rezultate čišćenja.
Ovaj usisavač dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filtar EPA 12 (filtracija od 99,5 %). Ništa ne propušta.
Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.
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