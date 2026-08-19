Dvije udobne ručke za dodatnu praktičnost

Ovaj usisavač ima ne jednu, već dvije ručke za nošenje. Kada se nalazi na svojim kotačićima, na vrhu usisavača nalazi se ručka koja omogućava njegovo lagano pomicanje uz vrlo malo sagibanja. Druga ručka na prednjoj strani aparata omogućava njegovo udobno nošenje u uspravnom položaju.