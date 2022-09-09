ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisavač bez vrećice

FC8670/01

4.7

| (14) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku Multi Clean, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine

Pogledajte sve prednosti

Brzo i jednostavno pražnjenje

Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

  • 2000 W

  • Filtar EPA 10

  • 1,7 l

Motor od 2000 W za veliku usisnu snagu

Motor od 2000 W za veliku usisnu snagu

Motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Novi usisni nastavak Multi Clean za temeljito čišćenje svih podova

Novi usisni nastavak Multi Clean za temeljito čišćenje svih podova

Novi usisni nastavak Multi Clean omogućuje temeljito čišćenje svih vrsta podova. Nastavak je dizajniran da čvrsto prianja uz pod, osiguravajući dobro usisavanje sitne prašine.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

14

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/09/2022

България

България

Provjereni kupac

продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела

скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен

Prednosti

бързо лесно чисти

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Datum upotrebe 2022-03-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Datum upotrebe 2022-03-09

09/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник для прибирання

Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ

Prednosti

Потужність, якість, продуману функціональність

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum upotrebe 2019-11-09

29/10/2021

Україна

Україна

PowerPro Active FC8672/01

Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.

Prednosti

Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення

Mane

На мою думку відсутні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum upotrebe 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Datum upotrebe 2019-10-29

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi