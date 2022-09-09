Obustavljeno
Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4
Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku Multi Clean, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine
2000 W
Filtar EPA 10
1,7 l
Motor od 2000 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Novi usisni nastavak Multi Clean omogućuje temeljito čišćenje svih vrsta podova. Nastavak je dizajniran da čvrsto prianja uz pod, osiguravajući dobro usisavanje sitne prašine.
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4.7
od 5
14
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Te37
09/09/2022
България
Provjereni kupac
продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела
скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен
Prednosti
бързо лесно чисти
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Datum upotrebe 2022-03-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Datum upotrebe 2022-03-09
Foxgirl
09/11/2021
Україна
Незамінний помічник для прибирання
Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ
Prednosti
Потужність, якість, продуману функціональність
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum upotrebe 2019-11-09
29/10/2021
Україна
PowerPro Active FC8672/01
Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.
Prednosti
Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення
Mane
На мою думку відсутні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Datum upotrebe 2019-10-29