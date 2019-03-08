2 godine jamstva
Obustavljeno
2000 W
Tehnologija AirflowMax
Filtar EPA 10
Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!
Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.
Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Rezultati u usporedbi s modelom Philips PowerLife, na temelju internog testiranja provedenog u kolovozu 2013.