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  • Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*
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  • Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*
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Obustavljeno

Performer ActiveUsisavač s vrećicom

FC8652/01

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*
Novi Performer Active tvrtke Philips pruža bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji Airflow Plus i snažnom motoru od 2000 W
Pogledajte sve prednosti

S tehnologijom Airflow Max i kapacitetom za prašinu od 4 l

Maksimalna snaga usisavanja za bolje rezultate čišćenja*

  • 2000 W

  • Tehnologija AirflowMax

  • Filtar EPA 10

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu

Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage

Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage

Motor od 2000 W generira maks. 400 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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Upozorenja

  1. Rezultati u usporedbi s modelom Philips PowerLife, na temelju internog testiranja provedenog u kolovozu 2013.