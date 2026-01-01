2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8592/91
Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActive
Antialergijski filtar
Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.
Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.
Recenzije
Snaga usisavanja usisavača Philips Perfromer Active uspoređena sa snagom usisavanja usisavača Philips Powerlife FC8322/09, testirano sukladno standardu IEC 60312-1:2011