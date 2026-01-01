Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.