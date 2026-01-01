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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.

Obustavljeno

Performer ActiveUsisavač s vrećicom

FC8592/91

Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
Motor od 1500 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.
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Higijensko čišćenje uz AirflowMax

Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.

  • Tehnologija AirflowMax

  • Usisna četka TriActive

  • Antialergijski filtar

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Snaga usisavanja usisavača Philips Perfromer Active uspoređena sa snagom usisavanja usisavača Philips Powerlife FC8322/09, testirano sukladno standardu IEC 60312-1:2011