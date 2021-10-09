2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
900 W
4 l
Jedinstveno dizajniran spremnik za prašinu maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava veliku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.
Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.
Usisni nastavak TriActive+ i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.
Nagrade
4.6
od 5
38
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lav789
09/10/2021
Hrvatska
Svima bih preporucio ovaj usisavac
Jako brz,efiksan,poslusan,marljiv,ne odgovara itd.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Rajka
05/02/2020
Hrvatska
Usisivač Philips
Odličan usisivač, tih,moćan,usisava na najmanjoj brzini !!!Svakako preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom
Jale29
08/03/2019
Hrvatska
Supruga je prezadovoljna :-)
Mislim da nema potrebe previše mudrovat, usisavač je odličan, puno bolji od prethodnoga, zaista nemamo zamjerke! Supruga je prezadovoljna i mislim da je to najveća pohvala! Svakako ćemo preporučiti Vaš proizvod! Lijep pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima (IEC62885-2). Snaga filtriranja testirana je u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
Izračunato uz zamjenu vrećice za prašinu pri gubitku snage usisavanja od 80 %, u usporedbi s klasičnom papirnatom vrećicom FC8019/01; izmjereno na temelju internog testiranja na asortimanu proizvoda FC895x/09 tvrtke Philips.