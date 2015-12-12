2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija AirflowMax
Usisna četka TriActive+
Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!
Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.
Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!
Nagrade
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Ewa22
05/06/2016
Polska
Provjereni kupac
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Na temelju internih Philips mjerenja