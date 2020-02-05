2 godine jamstva
Obustavljeno
1500 W
PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.
4.8
od 5
13
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kp41039
05/02/2020
Hrvatska
Top proizvod
Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Vlatka
27/07/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Izuzetno snažan usisavač
Moderan izgled, kvalitetna izrada i snaga. Ukratko, fenomenalan, jednostavan i snažan usisavač kojeg preporučujem svima. Vrijedi svaku uloženu kunu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice
Tevik
04/02/2018
Česká republika
příjemné překvapení
vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač