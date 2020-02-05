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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisavač bez vrećice

FC8476/92

4.8
| (13) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi usisavač PowerPro Compact tvrtke Philips pruža snažnu učinkovitost bez kompromisa zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i naprednom dizajnu spremnika.
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Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Usisna četka TriActive

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

13

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top proizvod

Svima preporučujem ovaj proizvod. Top 5 zvijedica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

27/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Izuzetno snažan usisavač

Moderan izgled, kvalitetna izrada i snaga. Ukratko, fenomenalan, jednostavan i snažan usisavač kojeg preporučujem svima. Vrijedi svaku uloženu kunu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Usisavač bez vrećice

04/02/2018

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

vysoký výkon sání, pěkný vzhled, lehká údržba,velmi spokojena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC8476/92 Bezsáčkový vysavač

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