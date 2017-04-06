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  • Potpuna učinkovitost

Obustavljeno

PowerLifeUsisavač s vrećicom

FC8458/91

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Sjajni rezultati čišćenja na svim vrstama podova uz usisavač PowerLife tvrtke Philips zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • 1500 W

  • Usisna četka TriActive

s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate

s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate

Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Provjereni kupac

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

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