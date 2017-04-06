2 godine jamstva
Obustavljeno
1500 W
Usisna četka TriActive
Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.
Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.
Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Provjereni kupac
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка