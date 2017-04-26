2 godine jamstva
Obustavljeno
1500 W
Usisna četka TriActive
Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.
Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.
Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.
4.1
od 5
9
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
IvanaZg
11/04/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan usisavač
Usisavač Philips PowerLife FC8453/91 zaista je odličan - ima izrazito jaku usisinu snagu i izvrstan je za tepihe, što mi je bilo presudno kod kupnje proizvoda. Osim toga naglasila bih da nije bučan, lako se prenosi i čisti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Prednosti
Практична е.
Mane
Трудно намирам торбички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка