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Obustavljeno

PowerLifeUsisavač s vrećicom

FC8452/01

4.1
| (9) Recenzije
Sve je u snazi
Sjajni rezultati čišćenja na svim vrstama podova uz usisavač Philips PowerLife FC8452/01 zahvaljujući motoru snage 2000 W.
Pogledajte sve prednosti

Motor s 2000 W osigurava odlične rezultate čišćenja

Sve je u snazi

  • 2000 W

  • Usisna snaga od 350 W

Motor od 2.000 W koji stvara maks. 350 W usisne snage

Motor od 2.000 W koji stvara maks. 350 W usisne snage

Ovaj snažan motor od 2000 W stvara usisnu snagu od maks. 350 W za izvrsne rezultate čišćenja.

s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate

s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate

Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

9

Recenzije

2

18/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

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