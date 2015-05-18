2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8452/01
2000 W
Usisna snaga od 350 W
Ovaj snažan motor od 2000 W stvara usisnu snagu od maks. 350 W za izvrsne rezultate čišćenja.
Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.
Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.
4.1
od 5
9
Recenzije
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
edytadominik
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01