2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisava 99,9 % prašine
900 W
3 l
Turbo četka
Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli upotrebljavati do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.
Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.
Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.
Nagrade
4.8
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Kika34
12/04/2018
Hrvatska
Preporučujem proizvod
Proizvod je odličan,lagan,jednostavan za koristenje,funkcionalan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Marina5
01/03/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan usisavač jer je jako malen, a ima veliku moć usisavanja. Zgodnog je dizajna i vrlo lagan. Posebno bih istaknula četku za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca jer bez problema usisava sve dlake.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).