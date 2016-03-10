2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisna četka TriActive
Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.
Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.
Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.
4.7
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KlaudiaStr
10/03/2016
Polska
Prawdziwa MOC
Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Tyana
07/03/2019
România
Eficient
Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Mariutza
20/02/2019
România
Este minunat
Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac