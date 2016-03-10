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  • Potpuna učinkovitost
  • Potpuna učinkovitost

Obustavljeno

PowerLifeUsisavač s vrećicom

FC8322/09

4.7
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi PowerLife tvrtke Philips pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive dizajniranoj za učinkovito uklanjanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Usisna četka TriActive

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Prawdziwa MOC

Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

07/03/2019

România

România

Eficient

Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

20/02/2019

România

România

Este minunat

Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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