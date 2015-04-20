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  • Potpuna učinkovitost

Obustavljeno

PowerLifeUsisavač s vrećicom

FC8320/09

4.6
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuna učinkovitost
Novi PowerLife tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja na svim tvrdim podovima, zahvaljujući namjenskoj usisnoj četki za tvrde podove.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Potpuna učinkovitost

  • Usisna četka za tvrde podove

Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l i s-bag za dugotrajne radne značajke

Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/04/2015

Polska

Polska

super odkurzacz

Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

30/06/2017

България

България

Provjereni kupac

Много съм доволен

Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

31/01/2016

Eesti

Eesti

See tode on suurepärane.

See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

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