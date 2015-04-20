2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisna četka za tvrde podove
Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.
Spremnik za prašinu kapaciteta 3 l maksimalno povećava potencijal vrećice za prašinu s-bag Classic, osiguravajući dugotrajne radne značajke.
Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.
4.6
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bozenak
20/04/2015
Polska
super odkurzacz
Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
ilko63
30/06/2017
България
Provjereni kupac
Много съм доволен
Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
annnakene12
31/01/2016
Eesti
See tode on suurepärane.
See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja