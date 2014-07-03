Obustavljeno
Snažan iznutra, a kompaktan izvana
Novi usisavač CompactGo tvrtke Philips olakšat će vam čišćenje. Snažan je, lako se prenosi te je jednostavan za rukovanje i spremanje. Moći ćete lakše uživati u boljim rezultatima čišćenja.
1400 W
Vrećica za prašinu može se prati i ponovno koristiti tako da ne morate brinuti o kupnji zamjene.
Aparat zahvaljujući njegovoj maloj težini i dimenzijama tijekom čišćenja možete s lakoćom nositi i okretati.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy