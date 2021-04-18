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Sve serije

  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima
  • Visoka učinkovitost na svim podovima

regular

Obustavljeno

Serija 2000Usisivač s vrećicom

FC8244/09

4.7
| (100) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Visoka učinkovitost na svim podovima
Usisivač PowerGo tvrtke Philips omogućava vrhunsko čišćenje uz energetski učinkovit motor. Antialergijski filtar zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.
Pogledajte sve prednosti

Uz antialergijski filtar za zadržavanje sitne prašine i alergena

Visoka učinkovitost na svim podovima

  • 900 W

  • Usisava 99,9 % prašine*

  • Kompaktan i lagan

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visoko učinkoviti motor od 900W razvija veliku usisnu snagu za sjajne rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine* i pruža sjajne rezultate čišćenja

Usisava 99,9 % prašine* i pruža sjajne rezultate čišćenja

Usisni nastavak visoke učinkovitosti i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Kompaktan i lagan za lako prenošenje

Kompaktan i lagan za lako prenošenje

Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

100

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

18/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.

Prednosti

Za te novce odličan uređaj.

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

02/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač

Usisavač je lagan za rad, ima jaku snagu usisavanja in nastavke potrebne za čišćenje tepiha te uskih područja.

Prednosti

odlično usisava

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

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Upozorenja

  1. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).