Obustavljeno
FC8146/01
Uštedite do 20% energije*
Usisavač EasyLife tvrtke Philips dizajniran je za postizanje vrhunskih rezultata čišćenja istovremeno trošeći manje energije od običnih usisavača. Osim toga, spremnik za prašinu lako možete isprazniti jednostavnim pritiskom gumba, što znači da nećete uprljati ruke.
1400 W
Za parket
Učinkovit motor od 1400 W stvara maks. usisnu snagu od 300 W, što znači da trošite manje energije, ali bez kompromisa u rezultatima čišćenja.
Indikator se uključuje kada je spremnik pun i treba se isprazniti. Pražnjenje i čišćenje spremnika i filtera osigurat će održavanje optimalnog učinka čišćenja.
Ručka spremnika za prašinu pomoći će vam da spremnik lako izvadite i držite iznad koša za smeće.
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1.0
od 5
1
Recenzije
anka
29/08/2017
Česká republika
Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje
Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.
Ova recenzija je napravljena za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Ova recenzija je napravljena za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Uspoređeno s usisavačem snage 2000 W. Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.