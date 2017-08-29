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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
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  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Obustavljeno

EasyLifeUsisavač bez vrećice

FC8146/01

1

| (1) Recenzije

Uštedite do 20% energije*

Usisavač EasyLife tvrtke Philips dizajniran je za postizanje vrhunskih rezultata čišćenja istovremeno trošeći manje energije od običnih usisavača. Osim toga, spremnik za prašinu lako možete isprazniti jednostavnim pritiskom gumba, što znači da nećete uprljati ruke.

Pogledajte sve prednosti

Usisavač za veću ekološku prihvatljivost

Uštedite do 20% energije*

  • 1400 W

  • Za parket

Motor od 1400 W koji stvara maks. 300 W usisne snage

Motor od 1400 W koji stvara maks. 300 W usisne snage

Učinkovit motor od 1400 W stvara maks. usisnu snagu od 300 W, što znači da trošite manje energije, ali bez kompromisa u rezultatima čišćenja.

Indikator naznačuje kad spremnik treba isprazniti

Indikator naznačuje kad spremnik treba isprazniti

Indikator se uključuje kada je spremnik pun i treba se isprazniti. Pražnjenje i čišćenje spremnika i filtera osigurat će održavanje optimalnog učinka čišćenja.

Ručka za lako vađenje spremnika za prašinu

Ručka spremnika za prašinu pomoći će vam da spremnik lako izvadite i držite iznad koša za smeće.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

29/08/2017

Česká republika

Česká republika

Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje

Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.

Ova recenzija je napravljena za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

Ova recenzija je napravljena za EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

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Upozorenja

  1. Uspoređeno s usisavačem snage 2000 W. Interno mjerenje tvrtke Philips, 2010.