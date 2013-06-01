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  • Univerzalna usisna četka Turbo Brush
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  • Univerzalna usisna četka Turbo Brush
  • Univerzalna usisna četka Turbo Brush
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  • Univerzalna usisna četka Turbo Brush

Obustavljeno

Usisna četka

FC8043/02

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Univerzalna usisna četka Turbo Brush
Usisna četka Turbo Brush FC8043/02 tvrtke Philips omogućava dubinsko čišćenje tepiha, kao i brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s njih. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlake, pružajući 25% bolje čišćenje.
Pogledajte sve prednosti

25% bolje čišćenje tepiha

Univerzalna usisna četka Turbo Brush

  • Turbo Brush

Rotirajuća četka ulazi dublje u tepih

Rotirajuća četka ulazi dublje u tepih

Dlačice i nakupine prašine lijepe se za tepihe, a sitne čestice prašine tonu dublje u vlakna tepiha. Ova usisna četka s rotirajućom četkom aktivno uklanja te iritantne vrste kućne prljavštine.

Dva adaptera osiguravaju univerzalno korištenje usisne četke

Dva adaptera osiguravaju univerzalno korištenje usisne četke

Dva adaptera omogućavaju povezivanje usisne četke s cijevima usisavača većine robnih marki (Ø 32 – 35 mm).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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Upozorenja

  1. U usporedbi s usisnom četkom tvrtke Philips