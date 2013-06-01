2 godine jamstva
Obustavljeno
Turbo Brush
Dlačice i nakupine prašine lijepe se za tepihe, a sitne čestice prašine tonu dublje u vlakna tepiha. Ova usisna četka s rotirajućom četkom aktivno uklanja te iritantne vrste kućne prljavštine.
Dva adaptera omogućavaju povezivanje usisne četke s cijevima usisavača većine robnih marki (Ø 32 – 35 mm).
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
U usporedbi s usisnom četkom tvrtke Philips