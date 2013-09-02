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  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
  • Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips

Obustavljeno

S-filter®Ispušni filtar s-filter®

FC8038/01

4
| (4) Recenzije
Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips
Filtar HEPA13 tvrtke Philips za vaš usisavač zadržava 99,95 % sitne prašine, za okruženje bez prašine i s čistim zrakom bez alergena. Zrak koji prođe kroz filtar čak je čišći od zraka u prostoriji.
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Kompatibilni proizvodi
Serija Performer LED 8000

Serija Performer LED 8000
Usisivač s vrećicom

XD8122/10

Serija Performer LED 8000

Serija Performer LED 8000
Usisivač s vrećicom

XD8142/12

Serija Performer LED 8000

Serija Performer LED 8000
Usisivač s vrećicom

XD8152/12

Serija 3000

Serija 3000
Usisivač s vrećicom

XD3110/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Filtar HEPA13 zadržava >99,95 % sitne prašine

Originalni zamjenski filtar HEPA13 tvrtke Philips

  • 1 x ispušni filtar Allergy H13

  • s-filter®, standardne dimenzije

  • Zadržava >99,95 % prašine

Ispušni filtar Allergy H13 za izvrsnu filtraciju

Ispušni filtar Allergy H13 za izvrsnu filtraciju

Ispušni filtar Allergy H13 zadržava više od 99,95 % sitne prašine koju drugi filtri jednostavno vraćaju u zrak u vašem domu. Hvata sitne čestice, kao što su čestice peludi i grinje, koje uzrokuju alergije i simptome astme. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.

s-filter® standardnih dimenzija za laku zamjenu

s-filter® je standardni ispušni filtar koji je široko dostupan i lako prepoznatljiv po svom logotipu. Odgovara nekoliko serija usisivača tvrtke Philips, kao usisivačima Electrolux, AEG, Volta i Tornado.

Mijenjajte svakih 12 mjeseci kako biste osigurali učinkovitost

Mijenjajte svakih 12 mjeseci kako biste osigurali učinkovitost

Za optimalan rad i filtraciju preporučujemo zamjenu filtra svakih 12 mjeseci.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

4

Recenzije

4
3
2

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

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