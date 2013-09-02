2 godine jamstva
Obustavljeno
FC8038/01
1 x ispušni filtar Allergy H13
s-filter®, standardne dimenzije
Zadržava >99,95 % prašine
Ispušni filtar Allergy H13 zadržava više od 99,95 % sitne prašine koju drugi filtri jednostavno vraćaju u zrak u vašem domu. Hvata sitne čestice, kao što su čestice peludi i grinje, koje uzrokuju alergije i simptome astme. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.
s-filter® je standardni ispušni filtar koji je široko dostupan i lako prepoznatljiv po svom logotipu. Odgovara nekoliko serija usisivača tvrtke Philips, kao usisivačima Electrolux, AEG, Volta i Tornado.
Za optimalan rad i filtraciju preporučujemo zamjenu filtra svakih 12 mjeseci.
4.0
od 5
4
Recenzije
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®