ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

ispušni filter

Obustavljeno

Podrška

ispušni filter

FC8030/00

ispušni filter

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Ovaj AFS filter za usisavač jamči vrlo dobru filtraciju ispusnog zraka. Kako bi se održala učinkovita filtracija, AFS filter treba mijenjati svakih 6 mjeseci.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći