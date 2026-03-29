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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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ispušni filter
Obustavljeno
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FC8030/00
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Ovaj AFS filter za usisavač jamči vrlo dobru filtraciju ispusnog zraka. Kako bi se održala učinkovita filtracija, AFS filter treba mijenjati svakih 6 mjeseci.
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