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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour

Obustavljeno

s-bagVrećice za usisivač

FC8023/04

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
s-bag® Anti-Odour
s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisivače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Performer Active

Performer Active
Usisivač s vrećicom

FC8578/09

Apsorbira mirise pa je idealna za vlasnike kućnih ljubimaca

s-bag® Anti-Odour

  • 4 vrećice za prašinu

  • Univerzalna

  • Apsorbira mirise

  • Idealno za vlasnike kućnih ljubimaca

Univerzalni standard

Univerzalni standard

Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Apsorbira i neutralizira neugodne mirise

Apsorbira i neutralizira neugodne mirise

Za razliku od uobičajenih vrećica za usisivač, vrećice s-bag® Anti-Odour napravljene su od otpornog sintetičkog materijala premazanog voskom koji apsorbira miris i sprječava njegovo prodiranje izvan usisivača. Ova vrećica za usisivač idealna je za vlasnike kućnih ljubimaca.

Filtrira 99 % sitne prašine

Filtrira 99 % sitne prašine

Zahvaljujući sintetičkom materijalu, ova vrećica za usisivač filtrira do 99 % prašine i drugih čestica. Filtrira zrak učinkovitije od normalne papirnate vrećice i pomaže vam riješiti se čestica iz zraka, primjerice alergena.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Prednosti

Тільки переваги

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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