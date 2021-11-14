2 godine jamstva
Obustavljeno
4 vrećice za prašinu
Univerzalna
Apsorbira mirise
Idealno za vlasnike kućnih ljubimaca
Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se upotrebljavati u svim usisivačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
Za razliku od uobičajenih vrećica za usisivač, vrećice s-bag® Anti-Odour napravljene su od otpornog sintetičkog materijala premazanog voskom koji apsorbira miris i sprječava njegovo prodiranje izvan usisivača. Ova vrećica za usisivač idealna je za vlasnike kućnih ljubimaca.
Zahvaljujući sintetičkom materijalu, ova vrećica za usisivač filtrira do 99 % prašine i drugih čestica. Filtrira zrak učinkovitije od normalne papirnate vrećice i pomaže vam riješiti se čestica iz zraka, primjerice alergena.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Prednosti
Тільки переваги
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа