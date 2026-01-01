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  • s-bag® Classic, veliko pakiranje
  • s-bag® Classic, veliko pakiranje

Obustavljeno

s-bagVrećice za usisavač

FC8019/03

s-bag® Classic, veliko pakiranje
s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisavače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisavač.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Active

Performer Active
Usisivač s vrećicom

FC8578/09

Filtrira 95% sitne prašine

s-bag® Classic, veliko pakiranje

  • 15 vrećica za prašinu

  • Univerzalna

  • Papirnata vrećica

  • Higijenski sustav zatvaranja

Univerzalni standard

Univerzalni standard

Originalna vrećica s-bag® tvrtke Philips može se koristiti u svim usisavačima s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne morate se zamarati beskonačnim traganjem za vrećicom za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Filtrira 95% sitne prašine

Filtrira 95% sitne prašine

s-bag® Classic kvalitetna je papirnata vrećica koja filtrira preko 95 % prašine i drugih čestica, zbog čega je učinkovitija od običnih papirnatih vrećica za usisavače.

Jedinstveno sklapanje za moćnu otpornost

Jedinstveno sklapanje za moćnu otpornost

Zahvaljujući posebnom sklapanju vrećica s-bag® Classic neće se rasprsnuti prilikom snažnog usisavanja, a papir se neće pocijepati prilikom usisavanja tvrdih komadića.

Tehničke specifikacije

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