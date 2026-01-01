s-bag® Classic, veliko pakiranje

s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisavače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisavač.