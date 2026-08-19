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SmartPro CompactZamjenski komplet

FC8013/01

Zamjenski komplet

Zamjenski komplet s robotskim usisivačima SmartPro Compact. Komplet se sastoji od 2 filtra i 1 para bočnih četki koje treba mijenjati kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.

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Za SmartPro Compact s usisnim nastavkom TriActive XL

Zamjenski komplet

  • 2 zamjenska filtra

  • 1 par četki

2 zamjenska filtra za optimalnu učinkovitost

Zamjenski filtar sastoji se od 2 zamjenska filtra koji osiguravaju optimalnu učinkovitost čišćenja

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.

Mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća

Četke mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća

Tehničke specifikacije

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