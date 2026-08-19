FC8013/01
Zamjenski komplet
Zamjenski komplet s robotskim usisivačima SmartPro Compact. Komplet se sastoji od 2 filtra i 1 para bočnih četki koje treba mijenjati kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.
2 zamjenska filtra
1 par četki
Zamjenski filtar sastoji se od 2 zamjenska filtra koji osiguravaju optimalnu učinkovitost čišćenja
Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.
Četke mijenjajte jednom godišnje za optimalno usisavanje prašine i nečistoća
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