Zamjenski komplet
Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisivačima SmartPro Easy. Komplet se sastoji od 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 i 1 para bočnih četki koje treba mijenjati kako biste produžili vijek trajanja robotskog usisivača.
2 zamjenska filtra
1 par četki
Zamjenski filtar sastoji se od 2 zamjenska filtra koji osiguravaju optimalnu učinkovitost čišćenja
Svojim izuzetno dugim bočnim četkama dopire dublje u kutove i bliže zidovima. Čisti nakupljenu prašinu.
Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір