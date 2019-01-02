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SmartPro EasyZamjenski komplet

FC8007/01

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zamjenski komplet

Zamjenski komplet kompatibilan s robotskim usisivačima SmartPro Easy. Komplet se sastoji od 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 i 1 para bočnih četki koje treba mijenjati kako biste produžili vijek trajanja robotskog usisivača.

Pogledajte sve prednosti

Za SmartPro Easy

Zamjenski komplet

  • 2 zamjenska filtra

  • 1 par četki

2 zamjenska filtra za optimalnu učinkovitost

Zamjenski filtar sastoji se od 2 zamjenska filtra koji osiguravaju optimalnu učinkovitost čišćenja

Izuzetno dugačke bočne četke za čišćenje mjesta na kojima se prašina nakuplja

Izuzetno dugačke bočne četke za čišćenje mjesta na kojima se prašina nakuplja

Svojim izuzetno dugim bočnim četkama dopire dublje u kutove i bliže zidovima. Čisti nakupljenu prašinu.

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog aparata

Filtar mijenjajte svaka 4 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja svog robotskog usisivača.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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