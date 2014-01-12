2 godine jamstva
Obustavljeno
FC7020/01
2 u 1: brisanje i parno čišćenje
Vrijeme zagrijavanja: 30 s
2 jastučića od mikrovlakana
Za sve tvrde podove
Uživajte u najboljim higijenskim rezultatima čišćenja parom uz Steam Plus tvrtke Philips. Steam Plus tvrtke Philips ubija do 99,9 % bacila i bakterija. Dezinficirajte sve vrste tvrdih podova bez kemikalija i samo pomoću vode.
1300 W za brzo zagrijavanje. Steam Plus je spreman za uporabu za manje od 30 sekundi. LED indikator prijeći će iz bijele boje u plavu kada Steam Plus bude spreman za uporabu.
Postignite higijenske rezultate u samo jednom koraku. Kombinirano djelovanje aparata Steam Plus štedi vrijeme i trud. Funkcija brisanja omogućava uklanjanje prljavštine, prašine i svih vrsta mrvica, dok funkcija pare omogućava dezinfekciju. Svaku funkciju možete upotrebljavati zasebno ili ih kombinirati kako biste pod očistili u jednom potezu.
3.4
od 5
9
Recenzije
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje