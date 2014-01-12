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  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
  • Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

Obustavljeno

Steam PlusAparat za brisanje i parno čišćenje

FC7020/01

3.4
| (9) Recenzije
Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari
Održavajte svoj dom sjajnim i čistim uz novi Steam Plus FC7020 tvrtke Philips. Uživajte u rezultatima najveće higijene jer para ubija bacile i bakterije. Ovaj kombinirani aparat za brisanje i parno čišćenje poda štedi vaše vrijeme i trud.
Pogledajte sve prednosti

Brišite i čistite parom – u jednom potezu

Neka vaši podovi sjaje od čistoće zahvaljujući pari

  • 2 u 1: brisanje i parno čišćenje

  • Vrijeme zagrijavanja: 30 s

  • 2 jastučića od mikrovlakana

  • Za sve tvrde podove

Para ubija do 99,9% bacila i bakterija

Para ubija do 99,9% bacila i bakterija

Uživajte u najboljim higijenskim rezultatima čišćenja parom uz Steam Plus tvrtke Philips. Steam Plus tvrtke Philips ubija do 99,9 % bacila i bakterija. Dezinficirajte sve vrste tvrdih podova bez kemikalija i samo pomoću vode.

1300 W za snažnu paru

1300 W za snažnu paru

1300 W za brzo zagrijavanje. Steam Plus je spreman za uporabu za manje od 30 sekundi. LED indikator prijeći će iz bijele boje u plavu kada Steam Plus bude spreman za uporabu.

Brišite i čistite parom u jednom potezu

Brišite i čistite parom u jednom potezu

Postignite higijenske rezultate u samo jednom koraku. Kombinirano djelovanje aparata Steam Plus štedi vrijeme i trud. Funkcija brisanja omogućava uklanjanje prljavštine, prašine i svih vrsta mrvica, dok funkcija pare omogućava dezinfekciju. Svaku funkciju možete upotrebljavati zasebno ili ih kombinirati kako biste pod očistili u jednom potezu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.4

od 5

9

Recenzije

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

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