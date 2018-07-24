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  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
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  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
  • Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom

Obustavljeno

SteamCleaner MultiRučni aparat za parno čišćenje

FC7008/01

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom
SteamCleaner Multi tvrtke Philips parom čisti tvrdokorne mrlje i masnoću. Uživajte u higijenskim rezultatima čišćenja koristeći samo vodu jer para ubija do 99,9 % bakterija. Mlaznica za paru doseže sve kutove, a jastučić od mikrovlakana podiže i upija prljavštinu.
Pogledajte sve prednosti

Očistite tvrdokorne mrlje i uništite bakterije bez kemikalija

Površine ćete uvijek higijenski očistiti parom

  • 1200 W

  • 2 jastučića od mikrovlakana

  • Precizna mlaznica

Nema potrebe za deterdžentom, nema ostataka na površinama

Nema potrebe za deterdžentom, nema ostataka na površinama

Philips SteamCleaner Multi koristi samo vodu i ne ostavlja nikakve ostatke na vašim površinama.

Para ubija do 99,9% bacila i bakterija

Para ubija do 99,9% bacila i bakterija

Uživajte u higijenskim rezultatima čišćenja uz Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi ubija do 99,9 % bacila i bakterija na površinama, bez kemikalija i koristeći samo vodu.

U kompletu su 2 jastučića od mikrovlakana

U kompletu su 2 jastučića od mikrovlakana

U kompletu su 2 izdržljiva jastučića od mikrovlakana koja se mogu prati. Meki materijal mikrovlakana nježno odvaja, podiže i apsorbira prašinu i prljavštinu. Učinkovito i nježno uklanja prljavštinu. Jastučići od mikrovlakana mogu se prati u perilici te jednostavno pričvrstiti i skinuti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Provjereni kupac

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

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