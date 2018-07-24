2 godine jamstva
Obustavljeno
1200 W
2 jastučića od mikrovlakana
Precizna mlaznica
Philips SteamCleaner Multi koristi samo vodu i ne ostavlja nikakve ostatke na vašim površinama.
Uživajte u higijenskim rezultatima čišćenja uz Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi ubija do 99,9 % bacila i bakterija na površinama, bez kemikalija i koristeći samo vodu.
U kompletu su 2 izdržljiva jastučića od mikrovlakana koja se mogu prati. Meki materijal mikrovlakana nježno odvaja, podiže i apsorbira prašinu i prljavštinu. Učinkovito i nježno uklanja prljavštinu. Jastučići od mikrovlakana mogu se prati u perilici te jednostavno pričvrstiti i skinuti.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Provjereni kupac
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil