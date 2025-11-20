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  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*
  • Najbrži bežični usisavač*

regular

Obustavljeno

SpeedPro Max AquaBežični štapni usisavač

FC6904/01

4.7
| (333) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najbrži bežični usisavač*
Završite s poslom brže uz naš bežični usisavač 3-u-1. Naš snažni usisni nastavak od 360 stupnjeva brže usisava prašinu i prljavštinu sa svih strana. Od tvrdih podova do tepiha; neka svaki pokret bude važan. Jedinstveni sustav za usisavanje i vlažno brisanje omogućava uklanjanje više vrsta prljavštine odjednom.
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s čišćenjem 3-u-1

Najbrži bežični usisavač*

  • Usisni nastavak od 360°

  • 25,2 V, vrijeme rada do 75 min

  • 3-u-1: usis., brisanje i ručna jedinica

  • Usisni nastavak TurboPet

Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu

Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu

Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu

Do 75 min* snažnog čišćenja uz litij-ionsku bateriju od 25,2 V

Do 75 min* snažnog čišćenja uz litij-ionsku bateriju od 25,2 V

Izuzetno učinkovite litij-ionske baterije od 25,2 V pružaju do 75 minuta rada u ekološkom načinu rada, 35 min u normalnom načinu rada i 25 min u Turbo načinu rada prije potrebe za ponovnim punjenjem.

Motor PowerBlade stvara jak protok zraka (>1000 l/min)

Motor PowerBlade stvara jak protok zraka (>1000 l/min)

PowerBlade je digitalni motor dizajniran za nenadmašan, jak protok zraka (>1000 L/min) koji stvara usisavanje od 360° u usisnom nastavku. Registrirajte se na Philips.com u roku od 3 mjeseca od kupnje i uživajte u besplatnom 5-godišnjem jamstvu na motor!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

333

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/11/2025

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar

Jako dobar usisivač. Imamo tihi Philips žičani, Bosch bežični, no ovaj je do sada najbolji. Vrlo dobro briže i sa vodom i ostaje sve čisto.

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

05/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips usisivac

Toliko smo zadivoljni da smo kupili i drugi za apatrman na moru

Prednosti

Sve 5

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

04/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljena

Ovo mi je drugi po redu uređaj, nakon XC8349 (serija 8000), ovog sam kupila za kuću u kojoj živimo (prvi je u vikendici) I mislim da to dovoljno govori o mom oduševljenju. Pranje i usisavanje podova + usisavanje paucine sa zidova, nikad brže. Posebno mi je zgodan za stepenište i nusprostorije gdje mi je prije uvijek bila tlaka vući usisavač zbog kabela i nedovoljno utičnica po kuci, a sad ne da usisam bez problema već u istom potezu i operem sve. Testuran na laminatu, parketu i pločicama - savršen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač

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Upozorenja

  1. Testirano u odnosu na 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisivača s cijenom od >300 eura u Njemačkoj 2017., pri čemu se upotrebljavao test čišćenja krupne prljavštine na tvrdim podovima koji je razvila tvrtka Philips na temelju međunarodnog standarda IEC60312-1. Siječanj 2018.

  2. Sa sustavom za usisavanje i brisanje