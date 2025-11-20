2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisni nastavak od 360°
25,2 V, vrijeme rada do 75 min
3-u-1: usis., brisanje i ručna jedinica
Usisni nastavak TurboPet
Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu
Izuzetno učinkovite litij-ionske baterije od 25,2 V pružaju do 75 minuta rada u ekološkom načinu rada, 35 min u normalnom načinu rada i 25 min u Turbo načinu rada prije potrebe za ponovnim punjenjem.
PowerBlade je digitalni motor dizajniran za nenadmašan, jak protok zraka (>1000 L/min) koji stvara usisavanje od 360° u usisnom nastavku. Registrirajte se na Philips.com u roku od 3 mjeseca od kupnje i uživajte u besplatnom 5-godišnjem jamstvu na motor!
4.7
od 5
333
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Fduo
20/11/2025
Hrvatska
Jako dobar
Jako dobar usisivač. Imamo tihi Philips žičani, Bosch bežični, no ovaj je do sada najbolji. Vrlo dobro briže i sa vodom i ostaje sve čisto.
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
DB 31
05/09/2022
Hrvatska
Philips usisivac
Toliko smo zadivoljni da smo kupili i drugi za apatrman na moru
Prednosti
Sve 5
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
04/09/2022
Hrvatska
Oduševljena
Ovo mi je drugi po redu uređaj, nakon XC8349 (serija 8000), ovog sam kupila za kuću u kojoj živimo (prvi je u vikendici) I mislim da to dovoljno govori o mom oduševljenju. Pranje i usisavanje podova + usisavanje paucine sa zidova, nikad brže. Posebno mi je zgodan za stepenište i nusprostorije gdje mi je prije uvijek bila tlaka vući usisavač zbog kabela i nedovoljno utičnica po kuci, a sad ne da usisam bez problema već u istom potezu i operem sve. Testuran na laminatu, parketu i pločicama - savršen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bežični štapni usisavač
Testirano u odnosu na 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisivača s cijenom od >300 eura u Njemačkoj 2017., pri čemu se upotrebljavao test čišćenja krupne prljavštine na tvrdim podovima koji je razvila tvrtka Philips na temelju međunarodnog standarda IEC60312-1. Siječanj 2018.
Sa sustavom za usisavanje i brisanje