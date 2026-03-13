Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Uređaji za usisavanje i mokro brisanje
Sve serije
PowerPro Aqua Sustav za usisavanje i brisanje
Obustavljeno
Podrška
FC6404/01
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
Sve (12)
Koliko dugo trebam puniti Philips PowerPro Duo?
Kada očistiti/zamijeniti jastučiće iz Philips usisavača
Mogu li u Philips štapni usisavač dodati tekućinu za podove ili toplu vodu?
Kako mogu očistiti filtar usisavača PowerPro Aqua?
Kako mogu zamijeniti baterije usisavača tvrtke Philips?
Prašina izlazi iz usisavača Philips PowerPro Aqua
Moj Philips usisavač ispušta manje vode nego inače
Četka štapnog usisavača Philips PowerPro ne okreće se
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći