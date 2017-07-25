2 godine jamstva
Obustavljeno
FC6401/01
2-u-1
Usisavanje i brisanje
18 V
Tehnologija PowerCyclone jamči snažno i učinkovito čišćenje u jednom potezu. Zrak brzo ulazi u PowerCyclone i dodatno se ubrzava prolazeći kroz zakrivljeni zračni prolaz radi učinkovitog odvajanja prašine od zraka.
Jedinstveni sustav za brisanje regulira ispuštanje vode radi održavanja optimalne vlažnosti za sve vrste tvrdih podova tijekom cijelog postupka čišćenja.
Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.
3.6
od 5
31
Recenzije
tinjmm27
25/07/2017
Hrvatska
Prakticno i jednostavno
Puno mi znaci ovaj proizvod za moj mali stan jer je lagan, a i ne trebam dva puta prelaziti po cijeloj povrsini jer u jednom potezu usisava i brise. a i prikladna je za moje male tepihe u dvenoj sobi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Luka1987
24/07/2017
Hrvatska
Dobar proizvod
Odličan usisavač, u potpunosti sam zamjenio mokru krpu s njim, u jednom usisam i obišem pod. Najbolje radi kada je na maximum postavci ali onda i troši dosta baterije pa mu je to mali minus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
ElaZG
23/07/2017
Hrvatska
praktičan i jednostavan za uporabu
Praktičan, bežičan, nije težak i lagan je za rukovanje. Doseže sve točke u kuhinji i može se koristiti na svim površinama. Dobro usisava, pogotovo na max funkciji. Jedina mana je trajanje baterije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.