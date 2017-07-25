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  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu
  • Usisava i briše u jednom potezu

regular

Obustavljeno

PowerPro AquaŠtapni usisivač

FC6401/01

3.6
| (31) Recenzije
Usisava i briše u jednom potezu
Novi PowerPro Aqua tvrtke Philips snažan je bežični usisavač koji pruža i mokro čišćenje. Kombinira usisavanje i brisanje pa ćete brzo moći zadovoljiti svakodnevne potrebe čišćenja. Sustav za brisanje lako možete uključiti ili ga isključiti kako biste samo usisavali, a možete i usisavati i brisati u jednom potezu!
Pogledajte sve prednosti

Uvijek pri ruci za svakodnevno čišćenje

Usisava i briše u jednom potezu

  • 2-u-1

  • Usisavanje i brisanje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za izuzetno učinkovito čišćenje

Tehnologija PowerCyclone za izuzetno učinkovito čišćenje

Tehnologija PowerCyclone jamči snažno i učinkovito čišćenje u jednom potezu. Zrak brzo ulazi u PowerCyclone i dodatno se ubrzava prolazeći kroz zakrivljeni zračni prolaz radi učinkovitog odvajanja prašine od zraka.

Novi sustav za brisanje s optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Novi sustav za brisanje s optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Jedinstveni sustav za brisanje regulira ispuštanje vode radi održavanja optimalne vlažnosti za sve vrste tvrdih podova tijekom cijelog postupka čišćenja.

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.6

od 5

31

Recenzije

2

25/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Prakticno i jednostavno

Puno mi znaci ovaj proizvod za moj mali stan jer je lagan, a i ne trebam dva puta prelaziti po cijeloj povrsini jer u jednom potezu usisava i brise. a i prikladna je za moje male tepihe u dvenoj sobi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

24/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Dobar proizvod

Odličan usisavač, u potpunosti sam zamjenio mokru krpu s njim, u jednom usisam i obišem pod. Najbolje radi kada je na maximum postavci ali onda i troši dosta baterije pa mu je to mali minus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

23/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

praktičan i jednostavan za uporabu

Praktičan, bežičan, nije težak i lagan je za rukovanje. Doseže sve točke u kuhinji i može se koristiti na svim površinama. Dobro usisava, pogotovo na max funkciji. Jedina mana je trajanje baterije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

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Upozorenja

  1. Preporučuje se zamjena svakih 3 – 6 mjeseci ovisno o učestalosti uporabe. U pakiranju su priložena 2 jastučića od mikrovlakana, a na web-mjestu www.philips.com možete saznati gdje ih možete kupiti. Ne možemo jamčiti optimalne rezultate čišćenja kad se upotrebljavaju jastučići od mikrovlakana drugih proizvođača.